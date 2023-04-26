В Тернопольском облсовете обсудили использование Почаевской лавры московским патриархатом

Свято-Успенская Почаевская лавра в Почаеве. Фото: УНИАН

В среду, 26 апреля, на заседании рабочей группы облсовета в Почаеве обсуждали правомерность использования сооружений Почаевской Лавры УПЦ МП.

Об этом сообщает канал Тернополь 1.

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Что решили на заседании

Отмечается, что на заседании рабочей группы облсовета в Почаеве пришли к нескольким решениям:

Обратиться в Минкульт, чтобы включить членов рабочей комиссии в общую комиссию и провести совместное выездное заседание в Почаеве.

Изучить юридические вопросы.

Продолжить работу комиссии в стенах Почаевской Лавры.

Напомним, недавно в Министерстве культуры и информационной политики была создана специальная комиссия, которая будет осуществлять проверку Почаевской Лавры.

Таким образом, Минкульт начинает процесс возвращения имущества государства в Свято-Успенской Почаевской лавре, которым сейчас пользуется УПЦ МП.