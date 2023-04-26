В Тернопольском облсовете обсудили использование Почаевской лавры московским патриархатом
В среду, 26 апреля, на заседании рабочей группы облсовета в Почаеве обсуждали правомерность использования сооружений Почаевской Лавры УПЦ МП.
Об этом сообщает канал Тернополь 1.
Что решили на заседании
Отмечается, что на заседании рабочей группы облсовета в Почаеве пришли к нескольким решениям:
- Обратиться в Минкульт, чтобы включить членов рабочей комиссии в общую комиссию и провести совместное выездное заседание в Почаеве.
- Изучить юридические вопросы.
- Продолжить работу комиссии в стенах Почаевской Лавры.
Напомним, недавно в Министерстве культуры и информационной политики была создана специальная комиссия, которая будет осуществлять проверку Почаевской Лавры.
Таким образом, Минкульт начинает процесс возвращения имущества государства в Свято-Успенской Почаевской лавре, которым сейчас пользуется УПЦ МП.