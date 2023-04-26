У Тернопільській облраді обговорили використання Почаївської лаври московським патріархатом
26 квітня 2023 17:24
Свято-Успенська Почаївська лавра у Почаєві. Фото: УНІАН
У середу, 26 квітня, на засіданні робочої групи облради у Почаєві обговорювали правомірність використання споруд Почаївської Лаври УПЦ МП.
Про це повідомляє канал Тернопіль 1.
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Що вирішили на засіданні
Зазначається, що на засіданні робочої групи облради у Почаєві дійшли до декількох рішень:
- Звернутись до Мінкульту, щоб включити членів робочої комісії до загальної комісії і провести спільне виїзне засідання в Почаєві.
- Вивчити юридичні питання.
- Продовжити роботу комісії в стінах Почаївської Лаври.
Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві культури та інформаційної політики створили спеціальну комісію, яка здійснюватиме перевірку Почаївської Лаври.
Таким чином, Мінкульт розпочинає процес повернення майна держави у Свято-Успенській Почаївській лаврі, якою зараз користується УПЦ МП.