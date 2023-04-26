У Тернопільській облраді обговорили використання Почаївської лаври московським патріархатом

Свято-Успенська Почаївська лавра у Почаєві. Фото: УНІАН

У середу, 26 квітня, на засіданні робочої групи облради у Почаєві обговорювали правомірність використання споруд Почаївської Лаври УПЦ МП.

Про це повідомляє канал Тернопіль 1.

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Що вирішили на засіданні

Зазначається, що на засіданні робочої групи облради у Почаєві дійшли до декількох рішень:

Звернутись до Мінкульту, щоб включити членів робочої комісії до загальної комісії і провести спільне виїзне засідання в Почаєві.

Вивчити юридичні питання.

Продовжити роботу комісії в стінах Почаївської Лаври.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві культури та інформаційної політики створили спеціальну комісію, яка здійснюватиме перевірку Почаївської Лаври.

Таким чином, Мінкульт розпочинає процес повернення майна держави у Свято-Успенській Почаївській лаврі, якою зараз користується УПЦ МП.