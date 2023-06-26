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В Тернополе обыскивают областной совет, — нардеп

26 июня 2023 10:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Тернополе обыскивают областной совет, — нардеп
Детектив Национального антикоррупционного бюро. Фото: "Радио Свобода"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В помещении Тернопольского областного совета проходят обыски. Высокопоставленных должностных лиц облсовета и ОГА подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец.

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В помещении Тернопольского областного совета в понедельник, 26 июня, утром проходят обыски.

Обыски проводят детективы Национального антикоррупционного бюро.

Причина обысков

Детективы НАБУ, по словам Богданца, подозревают во взятке высокопоставленных должностных лиц Тернопольского областного совета.

Кроме того, по делу о взятках проходят и представители Тернопольской областной администрации.

Впрочем, официальных подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, что дело о взятке, в которой было замешано экс-руководство другого облсовета, Харьковского, передали в суд еще в феврале.

Следствие установило, что в начале 2021 тогдашний глава Харьковского областного совета Артур Товмасян ("Слуга народа") требовал 1,05 млн грн за то, чтобы оставить в должности руководителя одного из областных коммунальных предприятий, учредителем которого является Харьковский облсовет.

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