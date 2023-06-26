В Тернополе обыскивают областной совет, — нардеп
В помещении Тернопольского областного совета проходят обыски. Высокопоставленных должностных лиц облсовета и ОГА подозревают во взяточничестве.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец.
НАБУ в Тернопольском облсовете
В помещении Тернопольского областного совета в понедельник, 26 июня, утром проходят обыски.
Обыски проводят детективы Национального антикоррупционного бюро.
Причина обысков
Детективы НАБУ, по словам Богданца, подозревают во взятке высокопоставленных должностных лиц Тернопольского областного совета.
Кроме того, по делу о взятках проходят и представители Тернопольской областной администрации.
Впрочем, официальных подтверждений этой информации пока нет.
Напомним, что дело о взятке, в которой было замешано экс-руководство другого облсовета, Харьковского, передали в суд еще в феврале.
Следствие установило, что в начале 2021 тогдашний глава Харьковского областного совета Артур Товмасян ("Слуга народа") требовал 1,05 млн грн за то, чтобы оставить в должности руководителя одного из областных коммунальных предприятий, учредителем которого является Харьковский облсовет.