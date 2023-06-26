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У Тернополі обшукують обласну раду, — нардеп

26 червня 2023 10:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Тернополі обшукують обласну раду, — нардеп
Детектив Національного антикорупційного бюро. Фото: "Радіо Свобода"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У приміщенні Тернопільської обласної ради проходять обшуки. Високопосадовців облради та ОДА підозрюють у хабарництві.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці народний депутат від “Слуги народу” Андрій Богданець.

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НАБУ в Тернопільській облраді

У приміщенні Тернопільської обласної ради у понеділок, 26 червня, вранці проходять обшуки.

Обшуки проводять детективи Національного антикорупційного бюро.

Причина обшуків

Детективи НАБУ, за словами Богданця, підозрюють у хабарі високопосадовців Тернопільської обласної ради.

Крім того, у справі про хабарі нібито проходять і представники Тернопільської обласної адміністрації.

Втім, офіційних підтверджень цієї інформації поки що немає.

Нагадаємо, що справу про хабар, в якому було замішане екскерівництво іншої облради, Харківської, передали до суду ще у лютому.

Слідство встановило, що на початку 2021 року тодішній очільник Харківської обласної ради Артур Товмасян ("Слуга народу") вимагав 1,05 млн грн за те, щоб залишити на посаді керівника одного із обласних комунальних підприємств, засновником якого є Харківська облрада.

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