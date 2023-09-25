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В Тернополе военного не пустили в кафе из-за военной формы

25 сентября 2023 12:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Тернополе военного не пустили в кафе из-за военной формы
Мужчина в военной форме ВСУ. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Тернополе произошел скандальный инцидент: военного не пустили в местное кафе из-за его военной формы. Охранник обосновал это наличием дресс-кода в баре, несоответствие которому было вызвано камуфляжной одеждой военного. 

Об этом сообщается в соцсетях.

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Сообщается, что случай вызвал обсуждение в сети, особенно после того, как в сеть были загруженные видеозаписи инцидента.

Охранник заведения пояснил, что это решение было принято администрацией, и попросил военного не создавать конфликтной ситуации. Этот случай произошел в баре "Noname bar".

Инцидент стал известен, когда военный, вернувшийся из Авдеевки в отпуск в Тернополь, пожаловался на неприятный случай в сети.

После широкого обсуждения случая в сети администрация заведения принесла извинения за произошедшее, признав ошибку со своей стороны. Они также заверили, что подобные ситуации больше не повторятся в будущем.

"Нам очень досадно, что произошла неприсущая нам ситуация. Это ошибка с нашей стороны. Наше заведение и наша команда искренне уважает наших защитников, и благодарим военных возможность работать! Мы искренне извиняемся за данную ситуацию, которая больше не повторится в нашем заведении", — заявило руководство бара.

Напомним, что в Полтавской области военного не пустили в ресторан. Все потому, что он был в форме. Сотрудники заведения "Барбарис" объяснили свой отказ "внутренними порядками".

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