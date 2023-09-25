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У Тернополі військового не пустили до кафе через військову форму

25 вересня 2023 12:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Тернополі військового не пустили до кафе через військову форму
Чоловік у військовій формі ЗСУ. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Тернополі стався скандальний інцидент: військового не пустили до місцевого кафе через його військову форму. Охоронець обґрунтував це наявністю дрес-коду в барі, невідповідність якому була спричинена камуфляжним одягом військового.

Про це повідомляється в соцмережах.

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Повідомляється, що випадок викликав обговорення у мережі, особливо після того, як у мережу було завантажено відеозаписи інциденту.

Охоронець закладу пояснив, що це рішення було ухвалене адміністрацією, та попросив військового не створювати конфліктної ситуації. Цей випадок стався у барі "Noname bar".

Інцидент став відомим, коли військовий, який повернувся з Авдіївки у відпустку до Тернополя, поскаржився на неприємний випадок у мережі.

Після широкого обговорення випадку в мережі адміністрація закладу перепросили за те, що сталося, визнавши помилку зі свого боку. Вони також запевнили, що такі ситуації більше не повторяться у майбутньому.

"Нам дуже прикро, що сталася не властива нам ситуація. Це помилка з нашого боку. Наш заклад і наша команда щиро поважають наших захисників, і дякуємо військовій можливості працювати! Ми щиро просимо вибачення за цю ситуацію, яка більше не повториться в нашому закладі", — заявило керівництво бару.

Нагадаємо, що у Полтавській області військового не пустили до ресторану. Все тому, що він був у формі. Співробітники закладу "Барбарис" пояснили свою відмову "внутрішніми порядками".

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