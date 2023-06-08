Во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв. Фото: соцсети

Вечером, 8 июня, во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв. После этого произошел пожар.

Об этом пишут мониторинговые каналы в соцсети.

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Жители Бердянска пишут, что взрыв на горе, предварительно в районе хлебокомбината.

Они выкладывают видео с места происшествия. На кадрах виден большой столб дыма и зарево от пожара после взрыва.

Также сообщают, что горит газопровод.

Тем временем сообщается, что враг начал перемещать технику: переганяют из порта на гору. Возможно, на выезд из города.

Напомним, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздался взрыв. В результате в городе сгорел автомобиль.

Telegram-каналы опубликовали видео, на которых можно увидеть задымление в городе. К тому же в сети появилась фотография, на которой виден уничтоженный автомобиль.