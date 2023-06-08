Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв arrow

Во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв

8 июня 2023 23:17
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв
Во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вечером, 8 июня, во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв. После этого произошел пожар.

Об этом пишут мониторинговые каналы в соцсети.

Читайте также:

Жители Бердянска пишут, что взрыв на горе, предварительно в районе хлебокомбината.

Они выкладывают видео с места происшествия. На кадрах виден большой столб дыма и зарево от пожара после взрыва.

Также сообщают, что горит газопровод.

Тем временем сообщается, что враг начал перемещать технику: переганяют из порта на гору. Возможно, на выезд из города.

Напомним, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздался взрыв. В результате в городе сгорел автомобиль.

Telegram-каналы опубликовали видео, на которых можно увидеть задымление в городе. К тому же в сети появилась фотография, на которой виден уничтоженный автомобиль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Волонтеры Фонда Вадима Столара доставили в Херсонскую область воду и продукты

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас