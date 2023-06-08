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У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух

8 червня 2023 23:17
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух
У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ввечері, 8 червня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. Після цього сталася пожежа.

Про це пишуть моніторингові канали у соцмережі

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Мешканці Бердянська пишуть, що вибух на горі, попередньо в районі хлібокомбінату.

Вони викладають відео з місця події. На кадрах видно великий стовп диму та заграву від пожежі після вибуху.

Також повідомляють, що палає газогін.

Тим часом повідомляється, що ворог почав переміщати техніку: переганяють з порту на гору. Можливо на виїзд з міста.

Нагадаємо, в окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Внаслідок цього у місті згорів автомобіль.

Telegram-канали опублікували відео, на яких можна побачити задимлення у місті. До того ж у мережі з'явилась світлина, на якій видно знищений автомобіль. 

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