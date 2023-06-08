У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. Фото: соцмережі

Ввечері, 8 червня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. Після цього сталася пожежа.

Про це пишуть моніторингові канали у соцмережі.

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Мешканці Бердянська пишуть, що вибух на горі, попередньо в районі хлібокомбінату.

Вони викладають відео з місця події. На кадрах видно великий стовп диму та заграву від пожежі після вибуху.

Також повідомляють, що палає газогін.

Тим часом повідомляється, що ворог почав переміщати техніку: переганяють з порту на гору. Можливо на виїзд з міста.

Нагадаємо, в окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Внаслідок цього у місті згорів автомобіль.

Telegram-канали опублікували відео, на яких можна побачити задимлення у місті. До того ж у мережі з'явилась світлина, на якій видно знищений автомобіль.