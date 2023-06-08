У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух
Ввечері, 8 червня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. Після цього сталася пожежа.
Про це пишуть моніторингові канали у соцмережі.
Мешканці Бердянська пишуть, що вибух на горі, попередньо в районі хлібокомбінату.
Вони викладають відео з місця події. На кадрах видно великий стовп диму та заграву від пожежі після вибуху.
Також повідомляють, що палає газогін.
Тим часом повідомляється, що ворог почав переміщати техніку: переганяють з порту на гору. Можливо на виїзд з міста.
Нагадаємо, в окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Внаслідок цього у місті згорів автомобіль.
Telegram-канали опублікували відео, на яких можна побачити задимлення у місті. До того ж у мережі з'явилась світлина, на якій видно знищений автомобіль.