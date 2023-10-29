Какие штрафы могут быть за нарушение комендантского часа

Полицейские проверяют документы у людей во время комендантского часа. Фото: Дмитрий Ларин/УП

Верховная рада зарегистрировала законопроект по установлению административной ответственности за нарушение комендантского часа. Его согласовали с Национальной полицией и Министерством внутренних дел.

Об этом сообщили в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

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Штрафы для нарушителей комендантского часа

Народные депутаты под руководством заместителя председателя Комитета Максима Павлюка предложили ввести штраф для украинцев от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 — 17 000 грн).

Отмечается, что бизнес будет платить большую сумму штрафов, а именно от 3000 до 6000 минимумов (51 000 — 102 000 грн).

Для чего этот законопроект

"Цель законопроекта — установить административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения", — подчеркнули в документе.

Что запрещено во время действия комендантского часа

Как известно, во время того, как действует комендантский час, запрещено находиться на улицах и других общественных местах, или же ездить транспортом или передвигаться пешком.

Напомним, ранее в столице правоохранители оштрафовали девушку, которая ездила по городу во время комендантского часа. Полицейским удалось оперативно ее найти.