Какие штрафы могут быть за нарушение комендантского часа

В Верховной Раде предложили ввести штрафы за нарушение комендантского часа
Верховная рада зарегистрировала законопроект по установлению административной ответственности за нарушение комендантского часа. Его согласовали с Национальной полицией и Министерством внутренних дел.
Об этом сообщили в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности.
Штрафы для нарушителей комендантского часа
Народные депутаты под руководством заместителя председателя Комитета Максима Павлюка предложили ввести штраф для украинцев от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 — 17 000 грн).
Отмечается, что бизнес будет платить большую сумму штрафов, а именно от 3000 до 6000 минимумов (51 000 — 102 000 грн).
Для чего этот законопроект
"Цель законопроекта — установить административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения", — подчеркнули в документе.
Что запрещено во время действия комендантского часа
Как известно, во время того, как действует комендантский час, запрещено находиться на улицах и других общественных местах, или же ездить транспортом или передвигаться пешком.
Напомним, ранее в столице правоохранители оштрафовали девушку, которая ездила по городу во время комендантского часа. Полицейским удалось оперативно ее найти.
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