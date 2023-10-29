Які штрафи можуть бути за порушення комендантської години

У Верховній Раді запропонували ввести штрафи за порушення комендантської години
Верховна рада зареєструвала законопроєкт щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Його погодили з Національною поліцією та Міністерством внутрішніх справ України.
Про це повідомили у Комітеті з питань правоохоронної діяльності.
Штрафи для порушників комендантської години
Народні депутати під керівництвом заступника голови Комітету Максима Павлюка запропонували ввести штраф для українців від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 — 17 000 грн).
Зазначається, що бізнес буде платити більші штрафи, а саме від 3000 до 6000 мінімумів (51 000 — 102 000 грн).
Для чого цей законопроєкт
"Мета законопроекту — встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години, та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану", — наголосили у документі.
Що заборонено під час дії комендантської години
Як відомо, під час того, як діє комендантська година, заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях, або ж їздити транспортом чи пересуватися пішки.
Нагадаємо, раніше у столиці правоохоронці оштрафували дівчину, яка їздила містом під час комендантської години. Поліції вдалося оперативно її знайти.
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