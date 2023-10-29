Які штрафи можуть бути за порушення комендантської години

Поліцейські перевіряють документи у людей під час комендантської години. Фото: Дмитро Ларін/УП

Верховна рада зареєструвала законопроєкт щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Його погодили з Національною поліцією та Міністерством внутрішніх справ України.

Про це повідомили у Комітеті з питань правоохоронної діяльності.

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Штрафи для порушників комендантської години

Народні депутати під керівництвом заступника голови Комітету Максима Павлюка запропонували ввести штраф для українців від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 — 17 000 грн).

Зазначається, що бізнес буде платити більші штрафи, а саме від 3000 до 6000 мінімумів (51 000 — 102 000 грн).

Для чого цей законопроєкт

"Мета законопроекту — встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години, та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану", — наголосили у документі.

Що заборонено під час дії комендантської години

Як відомо, під час того, як діє комендантська година, заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях, або ж їздити транспортом чи пересуватися пішки.

Нагадаємо, раніше у столиці правоохоронці оштрафували дівчину, яка їздила містом під час комендантської години. Поліції вдалося оперативно її знайти.