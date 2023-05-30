Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow У Vodafone произошел масштабный сбой в системе arrow

У Vodafone произошел масштабный сбой в системе

30 мая 2023 22:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
У Vodafone произошел масштабный сбой в системе
Магазин Vodafone. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сегодня, 30 мая, в Украине зафиксированы значительные проблемы в функционировании мобильного оператора Vodafone. Клиенты компании столкнулись с прерыванием связи.

Об этом сообщает Vodafone Ukraine.

Читайте также:

Нарушение системы оператора

В сообщении указывается, что наблюдается прекращение связи в различных областях страны. Пользователей Киева, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Днепропетровской областей испытывают серьезные технические проблемы.

Официальные представители Vodafone заявили, что они осведомлены о происходящем и активно трудятся над восстановлением нормальной работы. В то же время, конкретные причины данного сбоя все еще неизвестны.

"Мы осознаем, что в настоящее время у вас могут возникнуть проблемы со звонками и SMS в нашей сети. Наши специалисты уже работают над решением этого вопроса. Если вам необходимо совершить звонок, мы рекомендуем использовать мессенджеры. Мы приносим извинения за любые неудобства", — говорится в сообщении.

Напомним, Vodafone под руководством нового генерального директора Маргериты Делла Валле представила план реструктуризации телекоммуникационной компании, включающий значительное сокращение рабочих мест и оптимизацию операционной деятельности. Однако Делла Валле предупредила, что быстрых результатов не будет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас