У Vodafone произошел масштабный сбой в системе

Магазин Vodafone. Фото: google

Сегодня, 30 мая, в Украине зафиксированы значительные проблемы в функционировании мобильного оператора Vodafone. Клиенты компании столкнулись с прерыванием связи.

Об этом сообщает Vodafone Ukraine.

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В сообщении указывается, что наблюдается прекращение связи в различных областях страны. Пользователей Киева, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Днепропетровской областей испытывают серьезные технические проблемы.

Официальные представители Vodafone заявили, что они осведомлены о происходящем и активно трудятся над восстановлением нормальной работы. В то же время, конкретные причины данного сбоя все еще неизвестны.

"Мы осознаем, что в настоящее время у вас могут возникнуть проблемы со звонками и SMS в нашей сети. Наши специалисты уже работают над решением этого вопроса. Если вам необходимо совершить звонок, мы рекомендуем использовать мессенджеры. Мы приносим извинения за любые неудобства", — говорится в сообщении.

Напомним, Vodafone под руководством нового генерального директора Маргериты Делла Валле представила план реструктуризации телекоммуникационной компании, включающий значительное сокращение рабочих мест и оптимизацию операционной деятельности. Однако Делла Валле предупредила, что быстрых результатов не будет.