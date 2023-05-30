Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Vodafone стався масштабний збій у системі arrow

У Vodafone стався масштабний збій у системі

30 травня 2023 22:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Vodafone стався масштабний збій у системі
Магазин Vodafone. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Сьогодні, 30 травня, в Україні зафіксовано значні проблеми у функціонуванні мобільного оператора Vodafone. Клієнти компанії зіткнулися з перериванням зв'язку.

Про це повідомляє Vodafone Ukraine.

Читайте також:

Порушення системи оператора

У повідомленні зазначається, що спостерігається припинення зв'язку у різних регіонах України. Користувачів Києва, Сумської, Харківської, Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської областей мають серйозні технічні проблеми.

Офіційні представники Vodafone заявили, що вони обізнані про те, що відбувається, і активно працюють над відновленням нормальної роботи. Водночас, конкретні причини цього збою все ще невідомі.

"Ми усвідомлюємо, що зараз у вас можуть виникнути проблеми з дзвінками та SMS у нашій мережі. Наші фахівці вже працюють над розв'язанням цього питання. Якщо вам необхідно здійснити дзвінок, ми рекомендуємо використовувати месенджери. Ми вибачаємося за будь-які незручності", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Vodafone під керівництвом нового генерального директора Маргерити Делла Валле представила план реструктуризації телекомунікаційної компанії, що включає значне скорочення робочих місць та оптимізацію операційної діяльності. Проте, Делла Валле попередила, що швидких результатів не буде.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB