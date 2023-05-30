У Vodafone стався масштабний збій у системі

Магазин Vodafone. Фото: google

Сьогодні, 30 травня, в Україні зафіксовано значні проблеми у функціонуванні мобільного оператора Vodafone. Клієнти компанії зіткнулися з перериванням зв'язку.

Про це повідомляє Vodafone Ukraine.

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У повідомленні зазначається, що спостерігається припинення зв'язку у різних регіонах України. Користувачів Києва, Сумської, Харківської, Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської областей мають серйозні технічні проблеми.

Офіційні представники Vodafone заявили, що вони обізнані про те, що відбувається, і активно працюють над відновленням нормальної роботи. Водночас, конкретні причини цього збою все ще невідомі.

"Ми усвідомлюємо, що зараз у вас можуть виникнути проблеми з дзвінками та SMS у нашій мережі. Наші фахівці вже працюють над розв'язанням цього питання. Якщо вам необхідно здійснити дзвінок, ми рекомендуємо використовувати месенджери. Ми вибачаємося за будь-які незручності", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Vodafone під керівництвом нового генерального директора Маргерити Делла Валле представила план реструктуризації телекомунікаційної компанії, що включає значне скорочення робочих місць та оптимізацію операційної діяльності. Проте, Делла Валле попередила, що швидких результатів не буде.