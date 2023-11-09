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В ВР объяснили, куда обращаться, если нарушают права военных

9 ноября 2023 21:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ВР объяснили, куда обращаться, если нарушают права военных
Избиение военного в Житомире. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во время несения службы военнослужащие ВСУ могут сталкиваться с разными проблемами. Одна из них — нарушение командирами их прав.

Куда нужно обращаться в таких обстоятельствах — рассказал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Как отмечает нардеп, медицинскими вопросами (если не лечат, не дают направление на ВВК) занимаются Командование Медицинских сил ВСУ — 044 230 73 64.

Финансовые вопросы, в частности невыплата премий, рассматривают в Департаменте финансов Министерства обороны по вопросам денежного довольствия и социальных выплат - 044 271 35 59.

Относительно неуставных отношений и действий или бездействия командиров следует обращаться в:

  • Военную службу правопорядка — 044 454 73 08 ;
  • ГБР (в случае совершения преступления в отношении военного) — 044 300 27 07 ;
  • Высшее командование — командование подразделения, Генштаб (0 800 50 04 10), Минобороны (044 230 73 30).

С вопросами, не относящимися к службе, может помочь решить Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека — 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.

Напомним, что ранее Дмитрий Лубинец рассказал, имеют ли военные право на отпуск во время военного положения. Еще раньше политик прокомментировал законность выдачи повесток на улице и в общественных местах.

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