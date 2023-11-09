У ВР пояснили, куди звертатись, якщо порушують права військових

Побиття військового у Житомирі. Фото: скріншот

Під час несення служби військовослужбовці ЗСУ можуть зіштовхуватися із різними проблемами. Одна з них — порушення командирами їхніх прав.

Куди треба звертатися за таких обставин — розповів Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

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Як зазначає нардеп, медичними питаннями (якщо не лікують, не дають направлення на ВЛК) займаються Командування Медичних сил ЗСУ — 044 230 73 64.

Фінансові питання, зокрема невиплата премій, розглядають у Департаменті фінансів Міністерства оборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат — 044 271 35 59.

Щодо нестатутних відносин та дій або бездіяльності командирів варто звертатися до:

Військової служби правопорядку — 044 454 73 08 ;

; ДБР (у разі вчинення злочину щодо військового) — 044 300 27 07 ;

; Вищого командування — командування підрозділу, Генштаб (0 800 50 04 10), Міноборони (044 230 73 30).

З питаннями, які не стосуються служби, може допомогти вирішити Уповноважений Верховної Ради України з прав людини — 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Лубінець розповів, чи мають військові право на відпустку під час воєнного стану. Ще раніше політик прокоментував законність видачі повісток на вулиці та в громадських місцях.