В заданиях Национального мультитеста нашли ошибку: зачтут ли участникам баллы
После завершения основной сессии тестирования Национального мультипредметного теста в самих задачах была замечена ошибка.
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).
Ошибка в задании
Сообщается, что в одной из задач по математике на установление соответствий блока выявили наличие технической ошибки. Ошибка связана с неверно введенным математическим знаком. Оказалось, что в этой задаче верными оказались два варианта ответов.
В Апелляционной комиссии Украинского центра качества образования заявили, что тем, кто выбрал один из двух правильных ответов, волноваться не стоит.
Как обжаловать результаты теста
В центре сообщили, что официальные результаты для поступления в ВУЗы по шкале 100-200 баллов участники основной сессии получат до 28 июня.
Также там сообщили, что апелляция результата мультипредметного теста в этом году не предусмотрена.
Правда, можно подать апелляцию, если есть нарушение процедуры проведения тестирования в экзаменационном центре.
Также можно подать апелляцию, если вам отказали в регистрации для участия в тестировании или не допустили к участию в дополнительных сессиях тестирования.
Напомним, в 2023 году поступающий должен набрать не менее 10% от общего количества тестовых баллов за выполнение каждого из трех блоков Национального мультипредметного теста. Минимально нужно набрать 100 баллов из 200 возможных. Порогом для поступления на большинство специальностей является 130 баллов.