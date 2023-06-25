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В заданиях Национального мультитеста нашли ошибку: зачтут ли участникам баллы

25 июня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В заданиях Национального мультитеста нашли ошибку: зачтут ли участникам баллы
Абитуриенты сдают тесты. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

После завершения основной сессии тестирования Национального мультипредметного теста в самих задачах была замечена ошибка.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

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Ошибка в задании

Сообщается, что в одной из задач по математике на установление соответствий блока выявили наличие технической ошибки. Ошибка связана с неверно введенным математическим знаком. Оказалось, что в этой задаче верными оказались два варианта ответов.

В Апелляционной комиссии Украинского центра качества образования заявили, что тем, кто выбрал один из двух правильных ответов, волноваться не стоит.

Как обжаловать результаты теста

В центре сообщили, что официальные результаты для поступления в ВУЗы по шкале 100-200 баллов участники основной сессии получат до 28 июня.

Также там сообщили, что апелляция результата мультипредметного теста в этом году не предусмотрена.

Правда, можно подать апелляцию, если есть нарушение процедуры проведения тестирования в экзаменационном центре.

Также можно подать апелляцию, если вам отказали в регистрации для участия в тестировании или не допустили к участию в дополнительных сессиях тестирования.

Напомним, в 2023 году поступающий должен набрать не менее 10% от общего количества тестовых баллов за выполнение каждого из трех блоков Национального мультипредметного теста. Минимально нужно набрать 100 баллов из 200 возможных. Порогом для поступления на большинство специальностей является 130 баллов.

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