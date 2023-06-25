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У завданнях Національного мультитесту знайшли помилку: чи врахують учасникам бали

25 червня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У завданнях Національного мультитесту знайшли помилку: чи врахують учасникам бали
Абітурієнти складають тести. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Після завершення основної сесії тестування Національного мультипредметного тесту в самих завданнях помітили помилку.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

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Помилка у завданні 

Повідомляється, що в одному із завдань з математики на встановлення відповідностей блоку виявили наявність технічної помилки. Помилка пов'язана з неправильно введеним математичним знаком. Виявилося, що у цьому завданні правильними виявилися два варіанти відповідей.

В Апеляційній комісії Українського центру якості освіти заявили, що тим, хто вибрав одну з двох правильних відповідей, хвилюватися не варто.

Як оскаржити результати тесту

У центрі повідомили, що офіційні результати для вступу до вишів за шкалою 100-200 балів учасники основної сесії отримають до 28 червня.

Також там повідомили, що цьогоріч апеляція результату мультипредметного тесту не передбачена.

Щоправда, можна подати апеляцію, якщо є порушення процедури проведення тестування в екзаменаційному центрі.

Також можна подати апеляцію, якщо вам відмовили в реєстрації для участі в тестування або не допустили до участі в додаткових сесіях тестування.

Нагадаємо, у 2023 році вступник має набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів за виконання кожного з трьох блоків Національного мультипредметного тесту. Мінімально потрібно набрати 100 балів із 200 можливих. Порогом для вступу на більшість спеціальностей є 130 балів.

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