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У Зеленского прокомментировали дело фитнес-тренера из Полтавы: какое наказание его ждет

30 августа 2023 08:35
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У Зеленского прокомментировали дело фитнес-тренера из Полтавы: какое наказание его ждет
Фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока. Фото: instagram.com/roma_zavoloka
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Зеленского обратили внимание на ситуацию с полтавским фитнес-тренером Романом Заволокою, который подходил к военным и унижал их. Там полагают, что это сознательная провокация.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в эфире "Киев 24".

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Вениславский сказал, что сделал из этой ситуации несколько выводов и первый — это была сознательная провокация, которая системно продолжалась месяц. Он считает, что это никак не связано с вручением этому гражданину повестки. Правоохранителям уже поручили отследить контент в соцсетях фитнес-тренера и внимательно следить за ним.

"Чтобы они проследили, насколько видеоролики этого гражданина Украины тиражируются в российских медиа. Если есть системная такая деятельность, то я думаю, речь здесь уже не об административной, а о более жесткой ответственности", — отметил Вениславский.

По его словам, Романа Заволоку ждет не только проверка Национальной полиции, а возможно, и Службы безопасности Украины, поскольку это чистая дискредитация Вооруженных сил Украины и мобилизационных мероприятий.

"Такие сознательно формируются для того, чтобы российская пропаганда разгоняла о существующих в Украине проблемах, которых на самом деле нет. Потому что 99,9% мобилизационных мероприятий проходят четко в соответствии с законодательством и никаких конфликтных ситуаций не возникает... Я вам точно обещаю, что эта ситуация будет на контроле, и этот человек точно понесет наказание в случае наличия состава преступления", — подчеркнул представитель президента.

Напомним, недавно в сети появилось видео, где фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока обозвал раненого военного "придурком" и плюнул на него. Полтавский областной ТЦК и СП обратился в СБУ.

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