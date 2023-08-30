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У Зеленського прокоментували справу фітнес-тренера з Полтави: яке покарання його чекає

30 серпня 2023 08:35
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У Зеленського прокоментували справу фітнес-тренера з Полтави: яке покарання його чекає
Фітнес-тренер з Полтави Роман Заволока. Фото: instagram.com/roma_zavoloka
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Зеленського звернули увагу на ситуацію з полтавським фітнес-тренером Романом Заволокою, який підходив до військових та принижував їх. Там вважають, що це свідома провокація.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді, член комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський в ефірі "Київ 24".

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Веніславський сказав, що зробив з цієї ситуації декілька висновків і перший — це була свідома провокація, яка системно тривала упродовж місяця. Він вважає, що це ніяк не пов'язано з вручення цьому громадянину повістки. Правоохоронцям вже доручили відстежити контент у соцмережах фітнес-тренера та пильно слідкувати за ним.

"Щоб вони простежили, наскільки відеоролики оцього громадянина України тиражуються в російських медіа. Якщо є системна така діяльність, то я думаю, тут йдеться вже не про адміністративну, а про більш жорстку відповідальність", — зазначив Веніславський.

За його словами, на Романа Заволоку чекає не лише перевірка Національної поліції, а можливо, і Служби безпеки України, оскільки це чиста дискредитація Збройних сил України і мобілізаційних заходів. 

"Такі свідомо формуються для того, щоб російська пропаганда розганяла про проблеми, які є в Україні, яких насправді немає. Тому що 99,9% мобілізаційних заходів відбуваються чітко відповідно до законодавства і жодних конфліктних ситуацій не виникає… Я вам точно обіцяю, що ця ситуація буде на контролі, і ця людина точно понесе покарання в разі наявності складу злочину", — наголосив представник президента.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео, де фітнес-тренер із Полтави Роман Заволока обізвав пораненого військового "придурком" та плюнув на нього. Полтавський обласний ТЦК і СП звернувся до СБУ. 

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