В ВСУ впервые появилась полевая женская форма

Женщина в полевой форме ВСУ. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины утвердило образец-эталон летней полевой формы ВСУ для женщин. Теперь она официально поставлена на обеспечение.

Об этом сообщает Минобороны.

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Полевая форма для женщин

Работа над созданием женской полевой формы началась по поручению министра и по инициативе проекта Arm Women Now, общественной инициативы Forma Two и при участии советницы — уполномоченной Президента Украины по вопросам безбарьерности еще в прошлом году.

Полевая форма для женщин. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что по результатам военных испытаний формы, была утверждена техническая спецификация для вещевого обеспечения.

"Модель костюма летнего полевого для наших военнослужащих проходит надлежащие процедуры в заявленные сроки. Техническая спецификация и образец-эталон уже утверждены. Поэтому в ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставки в войска", — рассказал Резников.

Полевая форма для женщин. Фото: Минобороны

Полевая форма для женщин. Фото: Минобороны

По его словам, Минобороны ценит каждого и каждую в украинской армии, поэтому в обновленной модели костюма были учтены все пожелания и замечания женщин-военнослужащих.

"Верю, что в новой униформе выполнять как боевые, так и тыловые обязанности, станет значительно комфортнее. Кстати, даже не во всех странах-членах НАТО, чей стандарт применяется для пошива. Да и вообще, женская военная форма долго не была повседневностью ни в одной стране", — сообщил Резников.

Полевая форма для женщин. Фото: Минобороны

Полевая форма для женщин. Фото: Минобороны

По его словам, Украина находится среди лидеров. Резников рассказал, что сейчас идет работа над внедрением женского бронежилета.

"Уже есть первые образцы женских бронежилетов. Продолжается их изучение на соответствие технической спецификации. После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилетов", — отметил он.

Министр добавил, что украинские защитницы смогут получить не только полевую форму, но и средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как Вооруженные силы Украины уничтожают врага на Горловском направлении. При этом он уточнил, что украинские защитники находят врага с помощью ударных VPF-дронов.