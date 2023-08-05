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У ЗСУ вперше з'явилася польова жіноча форма

5 серпня 2023 12:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ЗСУ вперше з'явилася польова жіноча форма
Жінка у польовій формі ЗСУ. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон літньої польової форми ЗСУ для жінок. Відтепер вона офіційно поставлена на забезпечення.

Про це повідомляє Міноборони.

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Польова форма для жінок

Робота над створенням жіночої польової форми розпочалася на виконання доручення міністра та за ініціативи проєкту Arm Women Now, громадської ініціативи Forma Two і за участі радниці — уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності ще минулого року.

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Польова форма для жінок. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що за результатами військових випробувань форми, було затверджено технічну специфікацію для речового забезпечення. 

"Модель костюма літнього польового для наших військовослужбовиць проходить належні процедури у заявлені терміни. Технічна специфікація та зразок-еталон вже затверджені. Тож найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська", — розповів Резніков.

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Польова форма для жінок. Фото: Міноборони
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Польова форма для жінок. Фото: Міноборони

За його словами, Міноборони цінує кожного і кожну в українській армії, тому в оновленій моделі костюма було враховано всі побажання та зауваження жінок-військовослужбовців. 

"Вірю, що в новому однострої виконувати як бойові, так і тилові обов’язки, стане значно комфортніше. До речі, навіть не в усіх країнах-членах НАТО, чий стандарт застосовується для пошиву. Та і взагалі, жіноча військова форма довго не була повсякденністю в жодній країні", — повідомив Резніков.

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Польова форма для жінок. Фото: Міноборони
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Польова форма для жінок. Фото: Міноборони

За його словами, Україна перебуває серед лідерів. Резніков розповів, що наразі триває робота над впровадженням жіночого бронежилета.

"Вже є перші зразки жіночих бронежилетів. Триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Після всіх відповідних випробувань і погоджень буде затверджено зразки-еталони бронежилетів", — зазначив він.

Міністр додав, що українські захисниці зможуть отримати не тільки польову форму, а й засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як Збройні сили України знищують ворога на Горлівському напрямку. При цьому він уточнив, що українські захисники знаходять ворога за допомогою ударних VPF-дронів.

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