У ЗСУ вперше з'явилася польова жіноча форма
Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон літньої польової форми ЗСУ для жінок. Відтепер вона офіційно поставлена на забезпечення.
Про це повідомляє Міноборони.
Польова форма для жінок
Робота над створенням жіночої польової форми розпочалася на виконання доручення міністра та за ініціативи проєкту Arm Women Now, громадської ініціативи Forma Two і за участі радниці — уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності ще минулого року.
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що за результатами військових випробувань форми, було затверджено технічну специфікацію для речового забезпечення.
"Модель костюма літнього польового для наших військовослужбовиць проходить належні процедури у заявлені терміни. Технічна специфікація та зразок-еталон вже затверджені. Тож найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська", — розповів Резніков.
За його словами, Міноборони цінує кожного і кожну в українській армії, тому в оновленій моделі костюма було враховано всі побажання та зауваження жінок-військовослужбовців.
"Вірю, що в новому однострої виконувати як бойові, так і тилові обов’язки, стане значно комфортніше. До речі, навіть не в усіх країнах-членах НАТО, чий стандарт застосовується для пошиву. Та і взагалі, жіноча військова форма довго не була повсякденністю в жодній країні", — повідомив Резніков.
За його словами, Україна перебуває серед лідерів. Резніков розповів, що наразі триває робота над впровадженням жіночого бронежилета.
"Вже є перші зразки жіночих бронежилетів. Триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Після всіх відповідних випробувань і погоджень буде затверджено зразки-еталони бронежилетів", — зазначив він.
Міністр додав, що українські захисниці зможуть отримати не тільки польову форму, а й засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних.
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як Збройні сили України знищують ворога на Горлівському напрямку. При цьому він уточнив, що українські захисники знаходять ворога за допомогою ударних VPF-дронів.