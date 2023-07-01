Участник прокремлевских шоу занял руководящую должность в Минобороны Украины

Глава департамента ресурсного обеспечения Минобороны Украины Руслан Ригованов. Фото: Facebook-страница Ригованова

Украинский военный Олег Симороз рассказал, что участник антиукраинских политических шоу на российском телевидении занял руководящую должность в Минобороны Украины. Речь идет о Руслане Ригованове.

Об этом Олег Симороз написал на своей странице в Facebook.

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"Руслан Рыгованов — это подонок, который способствовал дерибану НПП "Голосеевский", будучи в должности начальника отдела рекреации и заместителя директора НПП "Голосеевский", он подписал ряд так называемых рекреационных соглашений с лицами, которые захватили часть нацпарка и существенно ее повредили. Речь, в частности, о нелегальном кафе на ул. Бударина, владелец которого — должностной экс-милиционер Анатолий Николаец, а также о веревочном парке в 89 квартале Святошинского лесничества, которым заправляют местные титушки, возглавляемые соратником Олега Ляшко неким Андреем Махницким", — рассказал Симороз.

По его словам, Рыгованов возглавил Департамент ресурсного обеспечения Минобороны Украины. У военного есть соответствующий приказ министра обороны Алексея Резникова.

Приказ Минобороны Украины. Фото: facebook.com/oleh.symoroz

Симороз отмечает, что Ригованов регулярно участвовал в телешоу кремлевских пропагандистов в Москве как "политический эксперт". По его словам, новый глава департамента ресурсного обеспечения Минобороны имеет доступ к большому количеству документации с "ограниченным доступом".

Ригованов на росТВ. Фото: facebook.com/oleh.symoroz

Ригованов на росТВ. Фото: facebook.com/oleh.symoroz

"Я публично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины и Службе безопасности Украины! Рыгованов должен быть не просто освобожден — он должен быть безотлагательно арестован. Соучастие в российской пропаганде — это преступление против украинского народа, за которое должна наступать ответственность!" — пишет Симороз.

Он также отметил, что глава Минобороны Алексей Резников некомпетентен.

Пост Симороза. Фото: скриншот

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