Учасник прокремлівських шоу зайняв керівну посаду в Міноборони України

Голова департаменту ресурсного забезпечення Міноборони України Руслан Ригованов. Фото: Facebook-сторінка Ригованова

Український військовий Олег Симороз розповів, що учасник антиукраїнських політичних шоу на російському телебаченні зайняв керівну посаду в Міноборони України. Йдеться про Руслана Ригованова.

Про це Олег Симороз написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Руслан Ригованов — це покидьок, який сприяв дерибану НПП "Голосіївський", будучи на посаді начальника відділу рекреації та заступника директора НПП "Голосіївський", він підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину нацпарку та суттєво її пошкодили. Мова, зокрема, про нелегальне кафе на вул. Бударіна, власник якого — посадовий ексміліціонер Анатолій Миколаєць, а також про мотузковий парк у 89 кварталі Святошинського лісництва, яким заправляють місцеві тітушки, очолювані соратником Олега Ляшка таким собі Андрієм Махніцьким", — розповів Симороз.

За його словами, Ригованов очолив Департамент ресурсного забезпечення Міноборони України. У військового є відповідний наказ міністра оборони Олексія Резнікова.

Наказ Міноборони України. Фото: facebook.com/oleh.symoroz

Симороз наголошує, що Ригованов регулярно брав участь в телешоу кремлівських пропагандистів у Москві як "політичний експерт". За його словами, новий очільник департаменту ресурсного забезпечення Міноборони має доступ до великої кількості документації з "обмеженим доступом".

Ригованов на росТБ. Фото: facebook.com/oleh.symoroz

Ригованов на росТБ. Фото: facebook.com/oleh.symoroz

"Я публічно звертаюсь до Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України та Служба безпеки України! Ригованов має бути не просто звільнений — він має бути невідкладно заарештований. Співучасть в російській пропаганді — це злочин проти українського народу, за яке має наставати відповідальність!" — пише Симороз.

Він також зазначив, що очільник Міноборони Олексій Резніков некомпетентний.

Допис Симороза. Фото: скриншот

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