Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Учасник прокремлівських шоу зайняв керівну посаду в Міноборони України arrow

Учасник прокремлівських шоу зайняв керівну посаду в Міноборони України

1 липня 2023 14:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Учасник прокремлівських шоу зайняв керівну посаду в Міноборони України
Голова департаменту ресурсного забезпечення Міноборони України Руслан Ригованов. Фото: Facebook-сторінка Ригованова
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український військовий Олег Симороз розповів, що учасник антиукраїнських політичних шоу на російському телебаченні зайняв керівну посаду в Міноборони України. Йдеться про Руслана Ригованова.

Про це Олег Симороз написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

З росТБ в Міноборони України

"Руслан Ригованов — це покидьок, який сприяв дерибану НПП "Голосіївський", будучи на посаді начальника відділу рекреації та заступника директора НПП "Голосіївський", він підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину нацпарку та суттєво її пошкодили. Мова, зокрема, про нелегальне кафе на вул. Бударіна, власник якого — посадовий ексміліціонер Анатолій Миколаєць, а також про мотузковий парк у 89 кварталі Святошинського лісництва, яким заправляють місцеві тітушки, очолювані соратником Олега Ляшка таким собі Андрієм Махніцьким", — розповів Симороз.

За його словами, Ригованов очолив Департамент ресурсного забезпечення Міноборони України. У військового є відповідний наказ міністра оборони Олексія Резнікова. 

Распоряжение Резникова
Наказ Міноборони України. Фото: facebook.com/oleh.symoroz

Симороз наголошує, що Ригованов регулярно брав участь в телешоу кремлівських пропагандистів у Москві як "політичний експерт". За його словами, новий очільник департаменту ресурсного забезпечення Міноборони має доступ до великої кількості документації з  "обмеженим доступом". 

Ригованов
Ригованов на росТБ. Фото: facebook.com/oleh.symoroz
Ригованов
Ригованов на росТБ. Фото: facebook.com/oleh.symoroz

"Я публічно звертаюсь до Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України та Служба безпеки України! Ригованов має бути не просто звільнений — він має бути невідкладно заарештований. Співучасть в російській пропаганді — це злочин проти українського народу, за яке має наставати відповідальність!" — пише Симороз.

Він також зазначив, що очільник Міноборони Олексій Резніков некомпетентний. 

Пост
Допис Симороза. Фото: скриншот

Нагадаємо, у мережі назрів новий скандал щодо реконструювання їдальні з розширенням приміщень державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на що планують витратити більш ніж 88 млн гривень. Користувачі обурилися такою новиною, хтось вважає, що це задорого, а хтось, що не на часі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз