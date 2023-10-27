Участники форума молодых предпринимателей выгнали с мероприятия военных "Азова"

Руководитель Патронатной службы "Азова" Елена Толкачева. Фото: скриншот

Руководитель Патронатной службы "Азова" и других военных попросили уйти с форума молодых предпринимателей Young Business Club. Объяснили просто — чтобы "не пугать людей военной формой".

Об этом рассказала сама глава Патронатной службы Елена Толкачева. Видео было распространено в сети.

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Глава Патронатной службы "Азова" Елена Толкачева рассказала, что военных патронатной службы пригласили на мероприятие. Там они планировали рассказать о своей работе и привлечь молодых предпринимателей в помощь. Однако во время фуршета координатор мероприятия сказала им "спрятаться в уголке", потому что они одеты в форму. Мол, это пугает мужчин-участников мероприятия.

Организаторы извинились

Организаторы мероприятия сразу отреагировали на заявление главы Патронатной службы "Азова" Елены Толкачевой.

"Мы приносим свои извинения военным Азову лично и всем, чьи чувства задела эта ситуация. Мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба и его участников", — написали организаторы форума.

Организаторы мероприятия извинились за инцидент. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать важную технику российских окупантов. Так, защитники эффектно ударили по вражескому танку Т-90.