Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Участники форума молодых предпринимателей выгнали с мероприятия военных "Азова" arrow

Участники форума молодых предпринимателей выгнали с мероприятия военных "Азова"

27 октября 2023 00:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Участники форума молодых предпринимателей выгнали с мероприятия военных "Азова"
Руководитель Патронатной службы "Азова" Елена Толкачева. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Руководитель Патронатной службы "Азова" и других военных попросили уйти с форума молодых предпринимателей Young Business Club. Объяснили просто — чтобы "не пугать людей военной формой".

Об этом рассказала сама глава Патронатной службы Елена Толкачева. Видео было распространено в сети.

Читайте также:

Скандал на форуме молодых предпринимателей

Глава Патронатной службы "Азова" Елена Толкачева рассказала, что военных патронатной службы пригласили на мероприятие. Там они планировали рассказать о своей работе и привлечь молодых предпринимателей в помощь. Однако во время фуршета координатор мероприятия сказала им "спрятаться в уголке", потому что они одеты в форму. Мол, это пугает мужчин-участников мероприятия.

Организаторы извинились

Организаторы мероприятия сразу отреагировали на заявление главы Патронатной службы "Азова" Елены Толкачевой.

"Мы приносим свои извинения военным Азову лично и всем, чьи чувства задела эта ситуация. Мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба и его участников", — написали организаторы форума.

Извинения организаторов
Организаторы мероприятия извинились за инцидент. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать важную технику российских окупантов. Так, защитники эффектно ударили по вражескому танку Т-90.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме