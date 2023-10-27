Учасники форуму молодих підприємців вигнали з заходу військових "Азову"

Очільниця Патронатної служби "Азову" Олена Толкачова. Фото: скриншот

Керівницю Патронатної служби "Азову" та інших військових попросили піти із форуму молодих підприємців Young Business Club. Пояснили просто — щоб "не лякати людей військовою формою".

Про це розповіла сама очільниця Патронатної служби Олена Толкачова. Відео розповсюдили в мережі.

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Очільниця Патронатної служби "Азову" Олена Толкачова розповіла що військових патронатної служби запросили на захід. Там вони планували розповісти про свою роботу та залучити молодих підприємців до допомоги. Однак під час фуршету координаторка заходу сказала їм "сховатися у куточку", бо вони одягнені в однострої. Мовляв, це лякає чоловіків-учасників заходу.

Організатори перепросили

Організатори заходу відразу відреагували на заяву очільниці Патронатної служби "Азову" Олени Толкачової.

"Ми приносимо свої вибачення військовим Азову особисто і усім, чиї почуття зачепила ця ситуація. Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників", — написали організатори форуму.

Організатори заходу перепросили за інцидент. Фото: скриншот

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