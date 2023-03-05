Удар по дому в Запорожье: количество жертв возросло до 13
Число жертв в результате ракетного удара россиян по жилому дому в Запорожье снова возросло. Спасатели достали из-под завалов уже 13 человек.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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"Из-под завалов дома деблокировали 13 погибших, из них одного 8-месячного ребенка", — отмечают в ведомстве.
В ГСЧС также сообщают, что были спасены 11 человек. При разборе разрушенных конструкций дома вытащили четырех кошек и одну собаку.
"Работы продолжаются. Коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков. Психологи на месте происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших", — добавили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Разрушен целый подъезд пятиэтажки.
Вчера, 4 марта, сообщалось об 11 жертвах атаки по дому в Запорожье.
Президент Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар по Запорожью, пообещал, что Украина выгонит захватчиков со своей земли. А оккупанты, добавил глава государства, будут отвечать за все совершенное зло.