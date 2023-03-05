Удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 13
Кількість жертв унаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку в Запоріжжі знову зросла. Рятувальники дістали з під завалів уже 13 людей.
Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Подробиці
"З-під завалів будинку деблокували 13 загиблих, з них одну 8-місячну дитину", — зазначають у відомстві.
У ДСНС також повідомляють, що було врятовано 11 осіб. Під час розбору зруйнованих конструкцій будинку витягли чотирьох котів та одну собаку.
"Роботи тривають. Комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків. Психологи на місці події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих", — додали у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйновано цілий під’їзд п’ятиповерхівки.
Учора, 4 березня, повідомлялося про 11 жертв атаки по будинку у Запоріжжі.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Запоріжжю, пообіцяв, що Україна вижене загарбників зі своєї землі. А окупанти, додав глава держави, будуть відповідати за усе скоєне зло.