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Удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 13

5 березня 2023 08:50
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Рятувальна операція у Запоріжжі триває
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Кількість жертв унаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку в Запоріжжі знову зросла. Рятувальники дістали з під завалів уже 13 людей. 

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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"З-під завалів будинку деблокували 13 загиблих, з них одну 8-місячну дитину", — зазначають у відомстві. 

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У ДСНС також повідомляють, що було врятовано 11 осіб. Під час розбору зруйнованих конструкцій будинку витягли чотирьох котів та одну собаку.

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"Роботи тривають. Комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків. Психологи на місці події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих", — додали у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйновано цілий під’їзд п’ятиповерхівки. 

Учора, 4 березня, повідомлялося про 11 жертв атаки по будинку у Запоріжжі. 

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Запоріжжю, пообіцяв, що Україна вижене загарбників зі своєї землі. А окупанти, додав глава держави, будуть відповідати за усе скоєне зло.

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