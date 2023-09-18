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Удар по Донецку и поездка Зеленского в США: Шарп в эфире Новини.LIVE

18 сентября 2023 20:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Удар по Донецку и поездка Зеленского в США: Шарп в эфире Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Израильский военный эксперт Давид Шарп стал гостем эфира Новини.LIVE. Он прокомментирует обстрел оккупационной администрации Донецка во время визита заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, а также предстоящий визит Президента Украины в Соединенные Штаты Америки.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Шарп расскажет, чего ожидать от поездки Зеленского в США, как убедить ООН стать на сторону Украины, что сейчас происходит на фронте и многое другое.

Напомним, сегодня, 18 сентября, во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. По информации местных СМИ, "прилет" был зафиксирован в так называемую администрацию Дениса Пушилина.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выступит перед американскими сенаторами. Это он планирует сделать во время визита на Капитолийский холм 21 сентября.

Добавим, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на восточном направлении. По его словам, украинским военным удалось пробить линию обороны противника под Бахмутом.

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