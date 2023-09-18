Удар по Донецьку та поїздка Зеленського до США: Шарп в ефірі Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Ізраїльський військовий експерт Давид Шарп став гостем ефіру Новини.LIVE. Він прокоментує обстріл окупаційної адміністрації Донецька під час візиту заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, а також майбутній візит Президента України до Сполучених Штатів Америки.

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Ефір Новини.LIVE

Шарп розповість, чого очікувати від поїздки Зеленського в США, як переконати ООН стати на бік України, що зараз відбувається на фронті та багато іншого.

Нагадаємо, сьогодні, 18 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевих ЗМІ, "прильот" зафіксували в так звану адміністрацію Дениса Пушиліна.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський виступить перед американськими сенаторами. Це він планує зробити під час свого візиту на Капітолійський пагорб 21 вересня.

Додамо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на східному напрямку. За його словами, українським військовим вдалося пробити лінію оборони ворога під Бахмутом.