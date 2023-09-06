Удар россиян по Константиновке и назначение нового министра: эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 6 сентября в эфире Новини.LIVE обсудят известные факты удара по Константиновке. Также эксперты проанализируют приезд Государственного секретаря США Энтони Блинкена и назначение нового министра обороны.

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Народный депутат Украины VI-VII созыва Олесь Доний и военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак стали гостями прямого эфира на канале Новини.LIVE. Вместе с экспертами обсудили ракетный удар россиян баллистикой по центру Константиновки, визит Госсекретаря США Энтони Блинкена и назначение Рустема Умерова на пост Министра обороны Украины.

Напомним, РФ обстреляла ракетами Константиновку, есть погибшие.

Также стало известно, с какой целью Блинкен прибыл в Киев.