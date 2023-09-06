Удар росіян по Констянтинівці та призначення нового міністра: ефір Новини.LIVE
Сьогодні, 6 вересня, в етері Новини.LIVE обговорять відомі факти щодо удару по Констянтинівці. Також експерти проаналізують приїзд Державного секретаря США Ентоні Блінкена та призначення нового міністра оборони.
Дивіться етер Новини.LIVE за посиланням.
Прямий ефір Новини.LIVE
Народний депутат України VI-VII скликання Олесь Доній та військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак стали гостями прямого етеру на каналі Новини.LIVE. Разом з експертами обговорили ракетний удар росіян балістикою по центру Костянтинівки, візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена та призначення Рустема Умєрова на пост міністра оборони України.
Нагадаємо, РФ обстріляла ракетами Костянтинівку, є загиблі.
Також стало відомо, з якою метою Блінкен прибув до Києва.