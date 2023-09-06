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Удар росіян по Констянтинівці та призначення нового міністра: ефір Новини.LIVE

6 вересня 2023 15:56
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Удар росіян по Констянтинівці та призначення нового міністра: ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Сьогодні, 6 вересня, в етері Новини.LIVE обговорять відомі факти щодо удару по Констянтинівці. Також експерти проаналізують приїзд Державного секретаря США Ентоні Блінкена та призначення нового міністра оборони.  

Дивіться етер Новини.LIVE за посиланням.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Народний депутат України VI-VII скликання Олесь Доній та військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак стали гостями прямого етеру на каналі Новини.LIVE. Разом з експертами обговорили ракетний удар росіян балістикою по центру Костянтинівки, візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена та призначення Рустема Умєрова на пост міністра оборони України.

Нагадаємо, РФ обстріляла ракетами Костянтинівку, є загиблі.

Також стало відомо, з якою метою Блінкен прибув до Києва.

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