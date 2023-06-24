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Венгрия закрыла пункт пропуска на границе с Украиной: в чем причина

24 июня 2023 16:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Венгрия закрыла пункт пропуска на границе с Украиной: причина
Пункт пропуска на границе. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 24 июня, на украино-венгерской границе временно закрыли один из пунктов пропуска. Когда он возобновит свою работу, неизвестно.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Следовательно, автомобили и людей не пропускают на пункте "Звонковое". Сообщается, что причиной является неисправность базы данных.

"Сегодня из-за неисправности базы данных венгерская Сторона не осуществляет оформление автомобилей и пешеходов в пункте пропуска "Лонья". Поэтому работа ППР "Звонковое" приостановлена", — говорится в сообщении.

В то же время, когда возобновят работу данного пропускного пункта, пока неизвестно.

 

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Информация от ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Украине удалось вернуть домой еще двоих военнопленных из Венгрии, которых Москва передала в Будапешт. Всего украинская сторона вернула 5 своих защитников.

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