Угорщина закрила пункт пропуску на кордоні з Україною: причина

Пункт пропуску на кордоні. Фото: google

Сьогодні, 24 червня, на українсько-угорському кордоні тимчасово закрили один із пунктів пропуску. Коли він відновить свою роботу — невідомо.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Відтак, автівки та людей не пропускають на пункті "Дзвінкове". Повідомляється, що причиною є несправність бази даних.

"Сьогодні через несправність бази даних угорська Сторона не здійснює оформлення автомобілів та пішоходів у пункті пропуску "Лонья". Тому роботу ППР "Дзвінкове" призупинено", — йдеться у повідомленні.

Водночас, коли відновлять роботу даного пропускного пункту, наразі невідомо.

Інформація від ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україні вдалося повернути додому ще двох військовополонених з Угорщини, яких Москва передала Будапешту. Всього українська сторона повернула 5 своїх захисників.