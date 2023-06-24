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Угорщина закрила пункт пропуску на кордоні з Україною: в чому причина

24 червня 2023 16:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Угорщина закрила пункт пропуску на кордоні з Україною: причина
Пункт пропуску на кордоні. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 24 червня, на українсько-угорському кордоні тимчасово закрили один із пунктів пропуску. Коли він відновить свою роботу — невідомо. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України

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Відтак, автівки та людей не пропускають на пункті "Дзвінкове". Повідомляється, що причиною є несправність бази даних.

"Сьогодні через несправність бази даних угорська Сторона не здійснює оформлення автомобілів та пішоходів у пункті пропуску "Лонья". Тому роботу ППР "Дзвінкове" призупинено", — йдеться у повідомленні.  

Водночас, коли відновлять роботу даного пропускного пункту, наразі невідомо. 

 

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Інформація від ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україні вдалося повернути додому ще двох військовополонених з Угорщини, яких Москва передала Будапешту. Всього українська сторона повернула 5 своїх захисників. 

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