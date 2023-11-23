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Венгрии не дадут заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС — Стефанишина

23 ноября 2023 08:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Венгрии не дадут заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС — Стефанишина
Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила надежду, что Венгрия не сможет заблокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз. Другие государства-члены этого не допустят.

Об этом Стефанишина рассказала в интервью "Украинской правде".

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Чиновница признала, что у Венгрии есть "легальная возможность" заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на саммите в середине декабря.

Она назвала "тревожным звоночком" тот факт, что еврокомиссар от Венгрии на одной из недавних мер вообще не упомянул о рекомендации Еврокомиссии по переговорам.

"Но я думаю, что вето Венгрии имеет гораздо большее значение для сильных государств ЕС, чем для Украины. Потому что на кону будущее Европы — от Албании до Кишинева — и понимание того, что принимаемые сейчас решения влияют вообще на стабильность в Европе", — добавила она.

ЕС должен закрепить результаты победы Украины

Стефанишина объяснила, что после победы Украины именно Европа должна "зацементировать эту победу на континенте" и нейтрализовать другие возможные конфликты.

"И потому я уверена, что наиболее влиятельные и прогрессивные государства ЕС не позволят Венгрии быть в центре всех событий, потому что в центре событий вообще должно быть будущее Европы", — подытожила вице-премьер.

Ранее мы сообщали, что противостояние между Брюсселем и Будапештом набрало новые обороты. Это произошло после того, как два еврокомиссара заявили, что исполнительные власти Европейского Союза не готовы разблокировать миллионы евро для восстановления Венгрии.

Напомним, что Венгрия может сорвать процесс переговоров Украины в Евросоюз. Таким образом, официальный Будапешт может препятствовать единодушному решению декабрьского саммита стран ЕС.

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