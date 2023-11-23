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Угорщині не дадуть заблокувати переговори про вступ України до ЄС — Стефанішина

23 листопада 2023 08:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Угорщині не дадуть заблокувати переговори про вступ України до ЄС — Стефанішина
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила сподівання, що Угорщина не зможе заблокувати початок переговорів із Україною про вступ до Європейського Союзу. Інші держави-члени цього не допустять.

Про це Стефанішина розповіла в інтерв’ю "Українській правді".

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Урядовиця визнала, що в Угорщини є "легальна можливість" заблокувати початок переговорів про вступ України до Євросоюзу на саміті в середині грудня.

Вона назвала "тривожним дзвіночком" той факт, що єврокомісар від Угорщини на одному з нещодавніх заходів узагалі не згадав про рекомендацію Єврокомісії щодо переговорів.

"Але я думаю, що вето Угорщини має набагато більше значення для сильних держав ЄС, ніж для України. Тому що на кону майбутнє Європи — від Албанії до Кишинева — і розуміння того, що рішення, які ухвалюються зараз, впливають узагалі на стабільність у Європі", — додала вона.

ЄС має закріпити результати перемоги України

Стефанішина пояснила, що після перемоги України саме Європа має "зацементувати цю перемогу на континенті" та нейтралізувати інші можливі конфлікти.

"І тому я впевнена, що найбільш впливові і прогресивні держави ЄС не дозволять Угорщині бути в центрі всіх подій, тому що в центрі подій взагалі має бути майбутнє Європи", — підсумувала віцепрем’єрка.

Раніше ми повідомляли, що протистояння між Брюсселем і Будапештом набрало нових обертів. Це сталося після того, як двоє єврокомісарів заявили, що виконавча влада Європейського Союзу не готова розблокувати мільйони євро для відновлення Угорщини.

Нагадуємо, що Угорщина може зірвати процес перемовин України в Євросоюз.  Таким чином, офіційний Будапешт може перешкоджати одностайному рішенню грудневого саміту країн ЄС.

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