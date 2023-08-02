Мобилизация в Украине: какое наказание получил уклонист, вернувший повестку ТЦК

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП

Как правило, уклонисты даже боятся приблизиться к территориальному центру комплектования, чтобы не подвергать себя риску быть мобилизованными. Однако мужчина из Тернопольской области решил лично известить военкомов о нежелании нести военную службу и принес повестку обратно в ТЦК.

Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области. Рассказываем, какое наказание получил мужчина за свой поступок.

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По сведениям суда, житель Кременецкого района состоял на военном учете, был военнообязанным и пригодным к военной службе согласно справке ВВК.

В апреле 2023 года он был признан годным к военной службе. 10 апреля 2023 года он был обязан явиться в ТЦК и СП для прохождения военной службы по мобилизации.

Однако в эту дату он пришел в местный ТЦК, заявив, что отказывается от прохождения службы. После этого уклонист вышел из помещения и скрылся в неизвестном направлении.

В судебном деле указано, что мужчина "будучи пригоден по состоянию здоровья для прохождения военной службы и не имея правовых оснований на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, совершил уголовно-противоправное деяние".

На суде подозреваемый вину признал. По его словам, отказаться от мобилизации ему посоветовали родственники. Поэтому он решил прийти в ТЦК и СП, чтобы вернуть повестку и сказать, что проходить военную службу не будет.

Мужчина добавил, что он уже участвовал в АТО, а также сожалеет о своем поступке и "еще думает, идти ли ему в армию".

Как наказали мужчину за уклонение от мобилизации

Кременецкий районный суд Тернопольской области признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Однако этот приговор еще можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Ранее мы писали о том, что пограничники Волынского отряда нашли 35-летнего мужчину в постели грузовика дальнобойщика, хотел незаконно пересечь границу.

Напомним, мы рассказывали, что в Хмельницкой области мужчина получил срок за то, что после прохождения комиссии не явился в военкомат.

Также мы сообщали, что житель Тернопольщины прошел ВЛК, но отказался от мобилизации из-за страха и получил наказание.