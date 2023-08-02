Мобілізація в Україні: яке покарання отримав ухилянт, який повернув повістку ТЦК

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

Зазвичай, ухилянти навіть бояться наблизитися до територіального центру комплектування, щоб не наражати себе на ризик бути мобілізованими. Проте чоловік з Тернопільської області вирішив особисто сповістити військкомів про небажання нести військову службу та приніс повістку назад до ТЦК.

Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду Тернопільської області. Розповідаємо, яке покарання отримав чоловік за свій вчинок.

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За відомостями суду, житель Кременецького району перебував на військовому обліку, був військовозобов'язаним та придатним до військової служби відповідно довідки ВЛК.

У квітні 2023 року його визнали придатним до військової служби. 10 квітня 2023 року він був зобов'язаний явитися до ТЦК та СП для проходження військової служби по мобілізації.

Проте цієї дати він прийшов до місцевого ТЦК, заявивши, що відмовляється від проходження служби. Після цього ухилянт вийшов з приміщення та зник у невідомому напрямку.

У судовій справі зазначено, що чоловік "будучи придатним за станом здоров'я для проходження військової служби та не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, здійснив кримінально-протиправне діяння".

На суді підозрюваний провину визнав. За його словами, відмовитися від мобілізації йому порадили родичі. Саме тому він вирішив прийти до ТЦК та СП, щоб повернути повістку та сказати, що проходити військову службу не буде.

Чоловік додав, що він уже брав участь в АТО, а також шкодує через свій вчинок та "ще думає, чи йти йому до армії".

Як покарали чоловіка за ухилення від мобілізації

Кременецький районний суд Тернопільської області визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Проте цей вирок ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.

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