Заключены новые оборонные договоренности: вечернее обращение Президента

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Скриншот

Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Костантиновке, по которой нанесли удар российские захватчики. Также глава государства сообщил о важных договоренностях с международными партнерами.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

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Вечернее обращение Президента

"Дорогие украине и украинки. Сегодня трудный день по состоянию на это время. В Костантиновке Донецкой области после удара российских террористов более 30 раненых, 16 человек убиты. Мои соболезнования всем, кто потерял родных, кто потерял близких. На месте работали все службы. Они разбирали завали и спасали людей", — сообщил Президент.

Зеленский отметил, что очередное преступление оккупантов консолдировало международное сообщество в стремлении противостоять террору со стороны РФ.

"Я благодарен всем в мире, кто осудил этот российский акт зла и поддерживает Украину и ее людей. Ответом на российский террор стала еще большая консолидация мира. Каждое проявление такой консолидации реально помогает спасать жизнь", — отметил Глава государства.

Президент рассказал о визитах мировых лидеров в Киев, в частности, премьер-министра Дании Мэтте Фредриксен, госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня в Киеве состоялось несколько важных международных событий. Премьер-министр Дании Мэтте Фредриксен, госсекретарь США Энтони Блинкен. Первые леди и джентльмены государств-партнеров, принявших участие в нынешнем саммите. Он посвящен крайне важной теме — как мы идем через эту войну, как наши сердца и души переживают эту войну. Как преодолевать боль войны, ментальное здоровье, ментальная стойкость. Это то, что нуждается в работе, равно как и любое проявление нашей стойкости», — рассказал Зеленский.

Также Президент Зеленский рассказал о важных договоренностях с западными партнерами, которые усилит обороноспособность страны.

"Сегодня обратился к участникам саммита Триморья — крупного региона, который является одним из источников европейской крепости. Саммит прошел в Румынии и я призвал всех наших партнеров, наших соседей и дальше беречь единство в Европе. За этот день имеем новые оборонные, политические и гуманитарные договоренности. Готовим новую международную коммуникацию, чтобы эта неделя с точки зрения нашей внешнеполитической работы еще добавила активности, чтобы наши воины, наш народ почувствовали большее усиление. Я благодарен всем", — рассказал Президент.

"Я благодарю всех, кто помогает и будет помогать. Я благодарю всех, чья сила украинская. Слава Украине!", — завершил обращение Глава государства.

Ранее мы рассказывали, что в среду, 6 сентября, в Киеве прошел третий саммит первых Леди и Джентльменов. Несмотря на войну и постоянные угрозы ракетных атак, что, собственно, и произошло за четыре часа до мероприятия, саммит таки состоялся в столице.