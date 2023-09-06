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Укладено нові оборонні домовленості: вечірнє звернення Президента

6 вересня 2023 23:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Укладено нові оборонні домовленості: вечірнє звернення Президента
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію в Костянтинівці, по якій завдали удару російські загарбники. Також голова держави повідомив про важливі домовленості з міжнародними партнерами.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні. 

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Вечірнє звернення Президента

"Дорогі україні та українки. Сьогодні важкий день станом на цей час. У Костянтинівці Донецької області після удару російських терористів більше 30 поранених, 16 людей убито. Мої співчуття усім, хто втратив рідних, хто втратив близьких. На місці працювали всі служби. Вони розбирали завали і рятували людей", — повідомив Президент.

Зеленський зазначив, що черговий злочин окупантів консолдіував міжнародну спільноту у прагненні протистояти терору з боку РФ.

"Я вдячний усім в світі, хто засудив цей російський акт зла і підтримує Україну та її людей. Відповіддю на російський терор стала ще більша консолідація світу. Кожен прояв такої консолідації реально допомагає рятувати життя", — зазначив Голова держави.

Президент розповів про візити світових лідерів до Києва, зокрема прем'єр-міністра Данії Метте Фредріксен, держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Сьогодні у Києві відбулося кілька важливих міжнародних подій. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен, держсекретар США Ентоні Блінкен. Перші леді і джентльмени держав-партнерів, які взяли участь у цьогорічному саміті. Він присвячений вкрай важливій темі — як ми ідемо через цю війну, як наші серця і душе переживають цю війну. Як долати біль війни, ментальне здоров'я, ментальна стійкість. Це те, що потребує роботи, так само як і будь-який прояв нашої стійкості", — розповів Зеленський.

Також Президент Зеленський розповів про важливі домовленності із західними партнерами, які посилять обороноздатність країни. 

"Сьогодні звернувся до учасників саміту Тримор'я — великого регіону, який є одним із джерел європейської міцності. Саміт пройшов у Румунії і я закликав усіх наших партнерів, наших сусідів і надалі берегти єдність у Європі. За цей день маємо нові оборонні, політичні і гуманітарні домовленості. Готуємо нову міжнародну комунікацію, щоб цей тиждень з точки зору нашої зовнішньополітичної роботи ще додав активності, щоб наші воїни, наш народ відчули більше посилення. Я вдячний усім", — розповів Президент.

"Я дякую всім, хто допомагає і допомагатиме. Я дякую всім, чия сила українська. Слава Україні!", — завершив звернення Голова держави.

Раніше ми розповідали, що у середу, 6 вересня, у Києві пройшов третій Саміт перших Леді та Джентльменів. Незважаючи на війну та постійні загрози ракетних атак, що, власне, і відбулося за чотири години до заходу, саміт таки відбувся у столиці.

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