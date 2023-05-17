Украина будет обмениваться генетическими материалами с другими странами

Лаборант проводит опыты в лаборатории. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины приняла решение о международном сотрудничестве для противодействия уничтожению украинского биоразнообразия. Сегодня, 17 мая, Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рассмотрел вопрос о приведении договорно-правовой базы Украины в соответствие с национальными интересами и развитие международного сотрудничества.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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Подробности

Как отмечается, во время заседания Комитета были рассмотрены и приняты решения о приведении договорно-правовой базы Украины в соответствие с национальными интересами нашего государства и развитием международного сотрудничества Украины с государствами мира.

"Комитет рекомендует Верховной Раде Украины одобрить проект Закона Украины о ратификации Нагойско-Куала-Лумпурского дополнительного протокола об ответственности и возмещении в Картахенский протокол о биобезопасности (регистр. №0204, внесенный Президентом Украины)", — говорится в сообщении.

Для чего это нужно

Принятие Закона позволит Украине обмениваться генетической информацией с другими государствами и добиться противодействия уничтожению украинского биоразнообразия. Отмечается, что реализация Дополнительного протокола позволит брать у иностранных партнеров представителей фауны для поддержки существования украинских заповедных зон и обеспечения биоразнообразия.

Напомним, ранее мы писали, что в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины заявили о необходимости введения трех или четырех градаций тарифа на электроэнергию. Специалисты продолжают прорабатывать разные механизмы повышения цен.

А также в Верховной Раде Украины предлагают еще раз обновить штрафы в стране. На этот раз хотят ввести наказание, касающееся пешеходов.