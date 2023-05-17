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Україна буде обмінюватися генетичними матеріалами з іншими країнами

17 травня 2023 17:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Україна буде обмінюватися генетичними матеріалами з іншими країнами
Лаборант проводить досліди в лабораторії. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Верховна Рада України ухвалила рішення щодо міжнародного співробітництва для протидії знищенню українського біорізноманіття. Сьогодні, 17 травня, Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва розглянув питання щодо приведення договірно-правової бази України у відповідність до національних інтересів та розвиток міжнародної співпраці.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

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Деталі

Як зазначається, під час засідання Комітету були розглнянуті та ухвалені рішення щодо приведення договірно-правової бази України у відповідність до національних інтересів нашої держави та на розвиток міжнародної співпраці України з державами світу.

"Комітет рекомендує Верховній Раді України схвалити проект Закону України про ратифікацію Нагойсько-Куала-Лумпурського додаткового протоколу про відповідальність і відшкодування до Картахенського протоколу про біобезпеку (реєстр. №0204, внесений Президентом України)", — йдеться в повідомленні. 

Для чого це потрібно

Ухвалення Закону надасть можливість Україні обмінюватися генетичною інформацією з іншими державами та домогтися протидії знищенню українського біорізноманіття. Зазначається, що реалізація Додаткового протоколу надасть змогу брати в іноземних партнерів представників фауни для підтримки існування українських заповідних зон та забезпечення біорізноманіття. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України заявили про необхідність запровадження трьох чи чотирьох градацій тарифу на електроенергію. Фахівці продовжують опрацьовувати різні механізми підвищення цін.

А також у Верховній Раді України пропонують вкотре оновити штрафи в країні. Цього разу хочуть запровадити покарання, яке стосуватиметься пішоходів.

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