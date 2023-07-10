"Украина будет в Альянсе": Зеленский о подготовке к саммиту НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Завтра, 11 июля, начинается саммит НАТО в Вильнюсе. Несмотря на то, что в Украине идет война, государство заслуживает того, чтобы присоединиться к Альянсу, и хочет получить "четкий сигнал".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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"Украина будет в Альянсе"

По словам лидера государства, Украина "де-факто является членом Альянса". Однако продолжает активно работать и готовиться к саммиту НАТО, а также заслуживает того, чтобы стать полноценным членом союза.

"Очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас. Сейчас война, но нам нужен четкий сигнал, и сигнал нужен именно сейчас", — говорит Зеленский.

И отмечает, что Украина обязательно будет в Альянсе и сейчас делает все, чтобы ускорить этот процесс.

"Факт: Украина будет в Альянсе. Мы работаем над тем, чтобы алгоритм членства стал максимально ясным и быстрым", — отмечает президент.

Напомним, что саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к встрече.