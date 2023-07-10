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"Україна буде в Альянсі": Зеленський про підготовку до саміту НАТО

10 липня 2023 21:22
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Козюк Тетяна
редактор
"Україна буде в Альянсі": Зеленський про підготовку до саміту НАТО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Завтра, 11 липня, розпочинається саміт НАТО у Вільнюсі. Попри те, що в Україні триває війна, держава заслуговує на те, щоб приєднатися до Альянсу, і хоче отримати "чіткий сигнал". 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

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"Україна буде в Альянсі"

За словами лідера держави, Україна "де-факто є членом Альянсу". Однак продовжує активно працювати та готуватися до саміту НАТО, а також заслуговує на те, щоб стати повноцінним членом союзу. 

"Очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз. Зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал, і сигнал потрібен саме зараз", — каже Зеленський. 

І зазначає, що Україна обов'язково буде в Альянсі і наразі робить усе, щоб пришвидшити цей процес. 

"Факт: Україна буде в Альянсі. Ми працюємо над тим, щоб алгоритм набуття членства став максимально ясним та швидким", — наголошує президент. 

 

Нагадаємо, що саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що президент України Володимир Зеленський приєднається до зустрічі.

 

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