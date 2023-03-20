Украина будет использовать собственный уран для производства ядерного топлива, — Галущенко

Герман Галущенко

Президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент и исполнительный директор канадской компании Cameco Тим Гитцель подписали соглашения об использовании украинского урана для производства ядерного топлива. Оно будет использоваться для всех АЭС на территории Украины.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

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Церемония подписания прошла в Лондоне. В нем приняли участие министр энергетики Украины Герман Галущенко, Верховный комиссар Канады в Соединенном Королевстве Ральф Гудейл и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Согласно договоренностям Энергоатом в течение 2024-2035 годов будет полностью обеспечен гексафторидом природного урана. Он будет поставляться для обогащения и дальнейшего использования в производстве ядерного топлива. К тому же предполагается продажа Канаде урана, добываемого на украинском ВостокГОКе.

В Министерстве отметили, что это уже не первый успешный опыт сотрудничества компаний. В 2019 и 2021 годах Cameco поставлял урановый оксидный концентрат для производства ядерного топлива для нужд украинских АЭС.

"У нас уже есть хороший опыт сотрудничества с канадскими партнерами и сегодня углубляем это сотрудничество. Заключение таких стратегических договоренностей — вопрос национальной безопасности Украины", — отметил Галущенко.

По его словам, Украина одной из первых в мире прекратила сотрудничество с россией в области ядерной энергетики, в том числе по поставкам ядерного топлива. Галущенко подчеркнул, что Украина продолжает настаивать на введении санкций в отношении атомной промышленности рф.

"Мы живем в условиях ежедневных атак на энергетический сектор с 10 октября прошлого года. Но благодаря стабильной работе атомной генерации мы пережили эту зиму, уже второй месяц нет дефицита генерирующих мощностей. Атомная отрасль имеет стратегическое значение для Украины, и мы готовы развивать и поддерживать наше сотрудничество с Канадой в этой сфере", — добавил Галущенко.

Напомним, сегодня, 20 марта, генерация электроэнергии Украины продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей. Завершен ряд плановых ремонтов на энергоблоках ТЭС, что увеличило доступные резервы мощности.

Также мы писали, что Украина будет производить ядерное топливо для отечественных атомных энергоблоков. Кроме того, в Минэнерго планируют заменить рф на рынке ЕС.