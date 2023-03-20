Україна буде використовувати власний уран для виробництва ядерного палива, — Галущенко

Герман Галущенко

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та президент і виконавчий директор канадської компанії Cameco Тім Гітцель підписали угоди про використання українського урану для виробництва ядерного палива. Воно буде використовуватися для всіх АЕС на території України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Церемонія підписання відбулася у Лондоні. У ній взяли участь міністр енергетики України Герман Галущенко, Верховний комісар Канади у Сполученому Королівстві Ральф Гудейл та посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Згідно з домовленостями Енергоатом протягом 2024-2035 років буде повність забезпечений гексафторидом природного урану. Він постачатиметься для збагачення та подальшого використання у виробництві ядерного палива. До того ж передбачається продаж Канаді урану, який видобувається на українському СхідГЗК.

У Міністерстві зазначили, що це вже не перший успішний досвід співпраці компаній. У 2019 та 2021 роках Cameco постачала урановий оксидний концентрат для виробництва ядерного палива для потреб українських АЕС.

"Ми вже маємо хороший досвід співпраці з канадськими партнерами і сьогодні поглиблюємо це співробітництво. Укладання таких стратегічних домовленостей — питання національної безпеки України", — зазначив Галущенко.

За його словами, Україна однією з перших у світі припинила співпрацю з росією у галузі ядерної енергетики, зокрема щодо постачання ядерного палива. Галущенко наголосив, що Україна продовжує наполягати на введенні санкцій щодо атомної промисловості рф.

"Ми живемо в умовах щоденних атак на енергетичний сектор з 10 жовтня минулого року. Але завдяки стабільній роботі атомної генерації ми пережили цю зиму, вже другий місяць не маємо дефіциту генеруючих потужностей. Атомна галузь має стратегічне значення для України, і ми готові розвивати і підтримувати нашу співпрацю з Канадою у цій сфері", — додав Галущенко.

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, генерація електроенергії України продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. Завершено низку планових ремонтів на енергоблоках ТЕС, що збільшило доступні резерви потужності.

Також ми писали, що Україна вироблятиме ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків. Окрім того, в Міненерго планують замінити рф на ринку ЄС.