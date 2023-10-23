Украина до конца года потратит семь миллиардов гривен на обустройство укрытий

Чиновники проверяют состояние укрытия. Иллюстративное фото: ВИККА

В этом году в Украине потратят семь миллиардов гривен на обустройство укрытий. До конца года до соответствующего состояния должны привести еще около трех тысяч бомбоубежищ.

Об этом заявил заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко в интервью "Укринформ".

Читайте также:

Помощь от партнеров

"Надеюсь, в следующем году объемы помощи от международных партнеров на обустройство укрытий в Украине вырастут. В целом за счет местных бюджетов, субвенции и других источников финансирования в этом году на обустройство укрытий будет потрачено 7 миллиардов гривен. Думаю, в следующем году удастся аккумулировать еще большую сумму", — подчеркнул он.

Состояние укрытий

По его словам, укрытия в Украине должны быть в надлежащем состоянии даже после того, как закончится война. А если будут строиться новые здания, то они должны обязательно иметь бомбоубежища.

"Даже после победы мы не должны упускать вопрос укрытий из виду: должны поддерживать их в надлежащем состоянии, а при возведении новых зданий обязательно предусматривать наличие убежищ. Потому что наш бесноватый сосед, к сожалению, никуда не денется. Итак, на всякий случай должны продолжать соответствующие усилия и в мирное время", — заверил он.

Задания от СНБО

Он отметил четкую задачу Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно решения о 100-процентной защите всех украинцев, которое было введено в действие указом президента Владимира Зеленского.

"Все понимают, сколько понадобится денег и усилий для того, чтобы создать новые необходимые пространства. Как и то, что достичь такой амбициозной цели за месяц или даже год нереально. Поэтому должен быть определенный план, стратегия, как это можно быстро и эффективно сделать". Именно этим сейчас и занимается наше ведомство", — объяснил Ткаченко.

Напомним, ранее мы писали, что в Николаеве обустроят укрытие в трех учебных заведениях при участии Красного Креста Украины и Дании. Сумма работ превысит семь миллионов гривен.