Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Україна до кінця року витратить сім мільярдів гривень на облаштування укриттів arrow

Україна до кінця року витратить сім мільярдів гривень на облаштування укриттів

23 жовтня 2023 14:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україна до кінця року витратить сім мільярдів гривень на облаштування укриттів
Посадовці перевіряють стан укриття. Ілюстративне фото: ВІККА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Цього року в Україні витратять сім мільярдів гривень на облаштування укриттів. До кінця року до відповідного стану мають привести ще біля трьох тисяч бомбосховищ.

Про це заявив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко в інтерв'ю "Укрінформ".

Читайте також:

Допомога від партнерів

"Сподіваюся, наступного року обсяги допомоги від міжнародних партнерів на облаштування укриттів в Україні зростуть. Загалом за рахунок місцевих бюджетів, субвенції та інших джерел фінансування цьогоріч на облаштування укриттів буде витрачено 7 мільярдів гривень. Думаю, наступного року вдасться акумулювати ще більшу суму", — наголосив він.

Стан укриттів

За його словами, укриття в Україні мають бути в належному стані навіть після того, як закінчиться війна. А якщо будуть зводитися нові будівлі, то вони повинні обов'язково мати бомбосховища.

"Навіть після перемоги ми не повинні випускати питання укриттів з поля зору: маємо підтримувати їх у належному стані, а при зведенні нових будівель обов’язково передбачати наявність сховищ. Бо наш біснуватий сусід, на жаль, нікуди не подінеться. Тож, про всяк випадок маємо продовжувати відповідні зусилля і в мирний час", — запевнив він.

Завдання від РНБО

Він наголосив на чіткому завданні Ради національної безпеки та оборони України щодо рішення про 100-відсотковий захист всіх українців, яке набуло чинносі після указу Президента Володимира Зеленського.

"Всі розуміють, скільки знадобиться грошей та зусиль для того, щоб створити нові необхідні простори. Як і те, що досягти такої амбітної мети за місяць чи навіть рік нереально. Тому має бути певний план, стратегія, як це можна швидко та ефективно зробити. Саме цим і займається зараз наше відомство", — пояснив Ткаченко. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Миколаєві облаштують укриття в трьох закладах освіти за участі Червоного Хреста України й Данії. Сума робіт перевищить сім мільйонів гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

Актуальне по темі