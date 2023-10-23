Україна до кінця року витратить сім мільярдів гривень на облаштування укриттів

Посадовці перевіряють стан укриття. Ілюстративне фото: ВІККА

Цього року в Україні витратять сім мільярдів гривень на облаштування укриттів. До кінця року до відповідного стану мають привести ще біля трьох тисяч бомбосховищ.

Про це заявив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко в інтерв'ю "Укрінформ".

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Допомога від партнерів

"Сподіваюся, наступного року обсяги допомоги від міжнародних партнерів на облаштування укриттів в Україні зростуть. Загалом за рахунок місцевих бюджетів, субвенції та інших джерел фінансування цьогоріч на облаштування укриттів буде витрачено 7 мільярдів гривень. Думаю, наступного року вдасться акумулювати ще більшу суму", — наголосив він.

Стан укриттів

За його словами, укриття в Україні мають бути в належному стані навіть після того, як закінчиться війна. А якщо будуть зводитися нові будівлі, то вони повинні обов'язково мати бомбосховища.

"Навіть після перемоги ми не повинні випускати питання укриттів з поля зору: маємо підтримувати їх у належному стані, а при зведенні нових будівель обов’язково передбачати наявність сховищ. Бо наш біснуватий сусід, на жаль, нікуди не подінеться. Тож, про всяк випадок маємо продовжувати відповідні зусилля і в мирний час", — запевнив він.

Завдання від РНБО

Він наголосив на чіткому завданні Ради національної безпеки та оборони України щодо рішення про 100-відсотковий захист всіх українців, яке набуло чинносі після указу Президента Володимира Зеленського.

"Всі розуміють, скільки знадобиться грошей та зусиль для того, щоб створити нові необхідні простори. Як і те, що досягти такої амбітної мети за місяць чи навіть рік нереально. Тому має бути певний план, стратегія, як це можна швидко та ефективно зробити. Саме цим і займається зараз наше відомство", — пояснив Ткаченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Миколаєві облаштують укриття в трьох закладах освіти за участі Червоного Хреста України й Данії. Сума робіт перевищить сім мільйонів гривень.