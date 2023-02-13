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Украина договорилась с несколькими мощными западными партнерами о поставках оружия, — Зеленский

13 февраля 2023 23:45
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Зеленский рассказал об успехах переговоров с западными партнерами
Президент Украины Владимир Зеленский
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Владимир Зеленский рассказал об успехах украинской дипломатии по поставке оружия для нужд ВСУ и будущего членства ЕС в Украине. Он рассказал, какие страны готовы предоставить больше боеприпасов и артиллерии.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего традиционного видеообращения.

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Обращение Владимира Зеленского 13 февраля

Президент Украины заявил, что дипломаты достигают высоких результатов во время переговоров с западными партнерами. Он поделился, какие именно страны выразили готовность оказать помощь Вооруженным силам Украины.

"Мы достигли важного понимания с Британией относительно дальнобойного оружия и необходимости ускорить поставки танков. У нас хорошая договоренность по артиллерии и боеприпасам. Имеем полное понимание позиций друг друга в вопросе современной боевой авиации. Сильной встречей были и наши переговоры в Шоццом и Президентом в Париже с Президентом . Мы говорили втроем, очень откровенно, и это позволило найти общее понимание перспектив в этой войне. У нас есть общее видение пути к победе", — заявил Зеленский.

Европа хочет видеть Украину в своем составе

Также Зеленский рассказал, что визит в Брюссель стал выдающимся для истории Украины. Он отметил, что европейские институции и лидеры поддерживают страну, а в 2023 году можно начать первые переговоры по членству Украины в ЕС.

"Впервые – такое внимание к Украине, впервые – встреча сразу со всеми лидерами Европы и плюс еще серия разговоров с европейскими лидерами – максимально динамичных, содержательных и лишенных лишней политизации. С каждым лидером мы проговорили сугубо те вещи, которые важны для наших отношений и для европейского сообщества в целом", — сказал Зеленский.

Переговоры с Польшей

Владимир Зеленский отметил, что с Польшей обсудили поставки тяжелого оружия, которое понадобится для эффективной защиты земли и неба.

"Особенно отмечу еще переговоры с Польшей. Мы обсуждали танки и другое оружие для защиты на земле; самолеты и другие средства для защиты в небе. Как всегда, имеем полное взаимопонимание с польскими братьями", — рассказал Президент Украины.

Напомним, 13 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Во время телефонного разговора украинский лидер поблагодарил премьера Норвегию за новый военный пакет для Украины. Также он пообщался с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Это первый телефонный разговор лидеров двух стран в истории двусторонних отношений.

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