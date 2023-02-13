Зеленський розповів про успіхи переговорів із західними партнерами

Президент України Володимир Зеленський

Володимир Зеленський розповів про успіхи української дипломатії щодо постачання зброї для потреб ЗСУ та майбутнього членства ЄС в Україні. Він розповів, які конкретно країни готові надати більше боєприпасів та артилерії.

Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього традиційного відеозвернення.

Звернення Володимира Зеленського 13 лютого

Президент України заявив, що наразі дипломати досягають високих результатів під час переговорів із західними партнерами. Він поділився, які саме країни висловили готовність до надання допомоги Збройним силам України.

"Ми досягли важливого розуміння з Британією щодо далекобійної зброї та необхідності пришвидшити постачання танків. Маємо хорошу домовленість щодо артилерії та боєприпасів. Маємо повне розуміння позицій одне одного в питанні сучасної бойової авіації. Сильною зустріччю були й наші переговори в Парижі з Президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми говорили втрьох, дуже відверто, і це дозволило знайти спільне розуміння щодо перспектив у цій війні. Ми маємо спільне бачення шляху до перемоги", — заявив Зеленський.

Європа хоче бачити Україну у своєму складі

Також Зеленський розповів, що візит до Брюсселя став визначним для історії України. Він зауважив, що європейські інституції та лідери підтримують країну, а у 2023 році можна почати перші переговори щодо членства України в ЄС.

"Вперше – така увага до України, вперше – зустріч одразу з усіма лідерами Європи і плюс ще серія розмов з європейськими лідерами – максимально динамічних, змістовних і позбавлених зайвої політизації. З кожним лідером ми проговорили суто ті речі, які важливі для наших відносин і для європейської спільноти загалом", — сказав Зеленський.

Переговори із Польщею

Володимир Зеленський зазначив, що із Польщею обговорили постачання важкої зброї, яка знадобиться для ефективного захисту землі та неба.

"Особливо відзначу ще переговори з Польщею. Ми обговорювали танки та іншу зброю для захисту на землі; літаки та інші засоби для захисту у небі. Як і завжди, маємо повне взаєморозуміння з польськими братами", — розповів Президент України.

Нагадаємо, 13 лютого Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Під час телефонної розмови український лідер подякував прем'єрові Норвегії за новий військовий пакет для України. Також він поспілкувався з лідером Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Це перша телефонна розмова лідерів двох країн в історії двосторонніх відносин.