Украина готовится к присоединению к зоне Roam like at home Евросоюза, — Федоров
Совет Европейского союза одобрил инициативу по снижению стоимости мобильной связи во время путешествий по Европе. По новому решению, украинцы смогут пользоваться своими тарифами на мобильную связь в странах ЕС без дополнительной оплаты, а также защищены по правилам ЕС в качестве потребителей.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Что сказал Федоров
По словам Федорова, такой шаг позволит избежать необходимости менять SIM-карты в каждой стране и избежать неоправданных расходов на звонки близким и родственникам во время путешествий.
В настоящее время, финальное решение о присоединении к зоне Roam like at home должно быть одобрено Комитетом ассоциации в торговом составе. В свою очередь, Министерство цифровой трансформации, Национальная комиссия, занимающаяся государственным регулированием в сфере связи и информационных технологий, а также операторы связи работают над тем, чтобы Украина как можно скорее присоединилась к зоне Roam like at home.
Напомним, что по словам Михаила Федорова, Украина лидирует в мире по количеству разработчиков искусственного интеллекта. Минцифры планирует инкорпорировать все эти компании в рамках Дії.