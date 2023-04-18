Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Украина готовится к присоединению к зоне Roam like at home Евросоюза, — Федоров arrow

Украина готовится к присоединению к зоне Roam like at home Евросоюза, — Федоров

18 апреля 2023 10:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина готовится к присоединению к зоне Roam like at home Евросоюза, — Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Михаил Федоров
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Совет Европейского союза одобрил инициативу по снижению стоимости мобильной связи во время путешествий по Европе. По новому решению, украинцы смогут пользоваться своими тарифами на мобильную связь в странах ЕС без дополнительной оплаты, а также защищены по правилам ЕС в качестве потребителей.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также:

Что сказал Федоров

По словам Федорова, такой шаг позволит избежать необходимости менять SIM-карты в каждой стране и избежать неоправданных расходов на звонки близким и родственникам во время путешествий.

В настоящее время, финальное решение о присоединении к зоне Roam like at home должно быть одобрено Комитетом ассоциации в торговом составе. В свою очередь, Министерство цифровой трансформации, Национальная комиссия, занимающаяся государственным регулированием в сфере связи и информационных технологий, а также операторы связи работают над тем, чтобы Украина как можно скорее присоединилась к зоне Roam like at home.

Напомним, что по словам Михаила Федорова, Украина лидирует в мире по количеству разработчиков искусственного интеллекта. Минцифры планирует инкорпорировать все эти компании в рамках Дії.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB