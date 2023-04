Украина готовится к присоединению к зоне Roam like at home Евросоюза, — Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Михаил Федоров

Совет Европейского союза одобрил инициативу по снижению стоимости мобильной связи во время путешествий по Европе. По новому решению, украинцы смогут пользоваться своими тарифами на мобильную связь в странах ЕС без дополнительной оплаты, а также защищены по правилам ЕС в качестве потребителей.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также:

Что сказал Федоров

По словам Федорова, такой шаг позволит избежать необходимости менять SIM-карты в каждой стране и избежать неоправданных расходов на звонки близким и родственникам во время путешествий.

В настоящее время, финальное решение о присоединении к зоне Roam like at home должно быть одобрено Комитетом ассоциации в торговом составе. В свою очередь, Министерство цифровой трансформации, Национальная комиссия, занимающаяся государственным регулированием в сфере связи и информационных технологий, а также операторы связи работают над тем, чтобы Украина как можно скорее присоединилась к зоне Roam like at home.

Напомним, что по словам Михаила Федорова, Украина лидирует в мире по количеству разработчиков искусственного интеллекта. Минцифры планирует инкорпорировать все эти компании в рамках Дії.