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Україна готується до приєднання до зони Roam like at home Євросоюзу, — Федоров

18 квітня 2023 10:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна готується до приєднання до зони Roam like at home Євросоюзу, — Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Рада Європейського союзу схвалила ініціативу щодо зниження вартості мобільного зв'язку під час подорожей Європою . За новим рішенням, українці зможуть користуватися своїми тарифами на мобільний зв'язок у країнах ЄС без додаткової оплати, а також захищені за правилами ЄС споживачами.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За словами Федорова, такий крок дозволить уникнути необхідності змінювати SIM-картки в кожній країні та уникнути невиправданих витрат на дзвінки близьким та родичам під час подорожей.

Наразі фінальне рішення про приєднання до зони Roam like at home має схвалити Комітет асоціації у торговому складі. Своєю чергою, Міністерство цифрової трансформації, Національна комісія, яка займається державним регулюванням у сфері зв'язку та інформаційних технологій, а також оператори зв'язку працюють над тим, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до зони Roam like at home.

Нагадаємо, що за словами Михайла Федорова , Україна лідирує у світі за кількістю розробників штучного інтелекту. Мінцифри планує інкорпорувати усі ці компанії у рамках Дії.

 

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