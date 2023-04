Україна готується до приєднання до зони Roam like at home Євросоюзу, — Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров

Рада Європейського союзу схвалила ініціативу щодо зниження вартості мобільного зв'язку під час подорожей Європою . За новим рішенням, українці зможуть користуватися своїми тарифами на мобільний зв'язок у країнах ЄС без додаткової оплати, а також захищені за правилами ЄС споживачами.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що сказав Федоров

За словами Федорова, такий крок дозволить уникнути необхідності змінювати SIM-картки в кожній країні та уникнути невиправданих витрат на дзвінки близьким та родичам під час подорожей.

Наразі фінальне рішення про приєднання до зони Roam like at home має схвалити Комітет асоціації у торговому складі. Своєю чергою, Міністерство цифрової трансформації, Національна комісія, яка займається державним регулюванням у сфері зв'язку та інформаційних технологій, а також оператори зв'язку працюють над тим, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до зони Roam like at home.

